İHA

Süper Lig’in 10. hatasında Hatayspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Savaş, “Hava biraz yağışlı olduğu için de top tutmakta zorluk çekti futbolcular ama her iki takım da gerçekten de çok dirençli mücadele etti. Sanki biz son pozisyonlarda biraz daha becerikli olsaydık galip gelme imkanımız vardı. Ama zirveye koşan iki takım. Beraberlikle sonuçlanan bu maçta iki takım da çok zarar etmeden 1'er puan kazandı. Deplasmanda 1 puan bizim için iyidir. Hiç puandan 1 puan iyidir. Ben her iki takımı da tebrik ediyorum. Özellikle kazasız belasız, güzel bir maç oldu, fair-play çerçevesinde önemli bir problem olmadan, futbolcular arasında bir sıkıntı yaşanmadan maç bitti. Seyir zevki fena değildi. Güçlü bir deplasman takımından, İstanbul'dan 1 puanla dönmek bizim için fena bir sonuç değil. Artık önümüzdeki haftaya bakacağız. Ondan sonraki maçlara bakacağız. Hatayspor'un hedef ilk 10’da olmak. Zorlaya bildiği kadar da üstleri zorlamak. Şu anki konumumuz ikincilik, biz memnunuz” ifadelerini kullandı.

"GALİBİYET İÇİN MAÇA ÇIKACAĞIZ"

Gelecek hafta sahalarında oynayacakları Beşiktaş maçına da değinen Başkan Savaş, “Geçen sene sanki şampiyonluğu belirleyen Beşiktaş - Hatayspor maçı gibiydi. Biz her rakibe karşı aynı azimle, galip olmak için maça hazırlanıyoruz. Önümüzdeki maçta kim olursa olsun, Beşiktaş, başka takımlar olsun sahamızda galibiyet için maça çıkacağız. Tabii ki maçın sonucunu o 90 dakikadaki performans belirliyor. O performansı en üst seviye çıkartıp istiyoruz ve yukarıdan aşağıya düşmeden bu ligi bitirmek istiyoruz” cümlelerine yer verdi.

"AVRUPA'YA GİTMEK İSTERİZ"

Avrupa’ya gitme hedeflerinin olup olmadığına ilişkin ise Lütfü Savaş, “Tabii her takım ligde kalmak, yukarılara tırmanmak en azından ilk 10’da, ilk 5'te olup finalini yapıp Avrupa'ya gitmek ister. Biz de tabii ki ilk 4'te olursak Hatayspor, 2 yıllık bu periyotta çok başarılı olmuş olur. Geçen yıl 6, bu sene ilk 4'te olursak Avrupa'yı zorlarız. Tabii ki biz Avrupa'ya gitmek isteriz” şeklinde konuştu.

"BİZ TARLADAN FUTBOLCU BULUYORUZ"

Kadrolarından birçok futbolcuya talipler olduğunu dile getiren Savaş, “Şu anda Camara’ya bir teklif var. Onun dışındaki 2-3 futbolcumuz takipte. Tabiri caizse biz tarladan futbolcu buluyoruz. Süpermarkette, hipermarkette futbolcu bulmadığımız için daha düşüm maliyetli ve bize faydalı futbolcular almaya gayret ediyoruz. Bu sene de birkaç futbolcuyla yollarımızı ayırabiliriz ama ayrılmak için de ekonomik katkı sağlamaları lazım. Bu sene birkaç futbolcumuz ayrılabilir ama teknik ekip, yönetici arkadaşlarımız olsun portföyümüz çok geniş. Hatayspor’a yakışır futbolcuları hem almaya hem de futbol kamuoyuna sunmaya devam edeceğiz” dedi.

CAMARA'YA ORTA DOĞU'DAN TEKLİF

Camara’ya hangi takımdan teklif geldiği yönünde bir soruyu da Lütfü Savaş, şu şekilde cevaplandırdı:

“İyi bir teklif var. Tam ismini söylersem şık olmaz, iki takım arasında konuşmalar devam ediyor. Orta Doğu’dan bir takım desem bu kadar yeterli olur.”