Kayalar: Bütün sorun yönetim sisteminde

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İYİ Parti Yozgat Milletvekili adayı Lütfullah Kayalar'dan Habertürk'te Hülya Hökenek'e açıklamalar...

Kayalar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Benim siyaset yaptığım dönem, 5 dönem Yozgat milletvekili olarak görev yaptım. ANAP'ın 2002'deki siyasetten birleşme nedeniyle ayrılmasına kadar milletvekilliği yapan 6 kişiden birisiyim. Daha sonraki dönemde bağımsız milletvekili olarak da Yozgat'tan aday oldum. Bu dönem içerisinde sayın genel başkan Meral Akşener, birlikte politika yapmamızı, yol yürümemizi ifade ettiler. Bunu düşündüm. O zamanki fikirlerimize en uygun parti olarak İYİ Parti'yi gördüğümüzde saflarda yer aldık.

"ŞİMDİ LİDERLER AYNI MASADA OLABİLİR Mİ?"

Gerçekten benim siyaset yaptığım dönemde başka partiler vardı. Türkiye'de o gün için o dönemin en önemli liderleri vardı. Rahmetli Demirel, Özal, Erbakan, Türkeş, Ecevit, Erdal İnönü, Mesut Yılmaz, Tansu Hanım vardı. Devlet Bahçeli Bey de aynı dönemdeydi. O dönemin şartları çok değişikti. Türkiye'deki genel siyasi hava farklıydı. O dönemlerde siyasetçiler, liderler aynı masada oturup seçmene kendi görüşlerini ifade etme konusunda fevkalade nezaket ve anlayış içerisinde programlar yapılıyordu. Şimdi 20 sene içerisinde yeni bir siyaset tipolojisi geliştirildi. Tartışma yok, tek söz var. Söyleme var, itaat var. İttifakları bir tarafa bırakalım. Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti'nin genel başkanı, MHP'nin değerli başkanı, İYİ Parti, CHP, DEVA, Gelecek genel başkanları bir masada tartışma yapabilse çok güzel olmaz mı? Olur. Ama bu olamıyor.

"TÜRKİYE'DE TEK ADAM REJİMİNİN ÖZNESİ VAR"

Bir tek yerden söylenecek, bir tek yerden dinlenecek. Teknolojinin getirdiği imkanlarla inanılmaz şekilde propaganda malzemesi olarak kullanacak. O dönemin en önemli özelliğinden birisi hoşgörüydü. Bugün eksik olan bu. Ben bundan önceki dönemde siyaset yapan, biraz önce isimlerini saydığım kişilerin politikaları birbirinden farklıydı. Bunların hepsinin ortak öznesi vardı. O özne ülke ile ilgili düşünceleriydi. Ülkenin geleceği, meseleleriyle ilgiliydi. Birleştikleri özne Türkiye idi. Bugünkü yönetimde izleyenlerin takdirine bırakıyorum. Söylenen ve yapılanlar özne Türkiye midir? Bugün bir rejim var tek adam rejimi. Özne tek adamda toplanıyor. Demokrasi bu değil. Bu seçimde de gerçekten çok önemli seçim. Halkımızın günlük beklentileri açısından, hayat zorlukları açısından bunların hepsi açısından zor. Başka bir zorluk var. Türkiye bu seçimden sonra kendisine nasıl bir yön çizecek? Türkiye'nin demokrasisi bu seçimden sonra nasıl bir yapılanma sürecinde olacak?

"EKONOMİ YÖNETİM SIKINTILARINDAN ETKİLENDİ"

21 yıldır devam eden bugüne kadar verilen sözler ve politikalarda yetersiz kaldığı, Türkiye'nin değişim içerisinde olma isteği var. Ekonomik sıkıntılar ekonominin kendi kaynakları içinden değil. Türkiye'nin yönetim sıkıntısından dolayı, yanlış yönetilmesinden dolayı. Ekonomi de şimdi etkilendi. Bütün diğer temel konularda sıkıntımız var. Hukukta sıkıntımız, adalette sıkıntımız, eğitimde sıkıntımız var. Bütün temel meselelerinde sıkıntılarımız var. Ekonomi en son etkilendi. Şimdi ekonomide de yeni programdan bahsediliyor. Türkiye modeli olarak bu programdan bahsediliyor. İki konu var. Birisi düşük kur, ihracat artacak, cari açık azalacak. Kur neredeyse yüzde 50 artış. İhracatta bir artış var yüzde 11 ama ithalattaki artış yüzde 34 mertebesinde. Cari açık Türkiye'deki en yüksek rakama 46 milyar dolara çıkmış. Takip edilen politikanın birinci ayağında başarısızlık ortada. İkinci ayağı faiz. Düşük faizle enflasyonun düşürüleceği iddiası ortaya geliyordu.

"TÜRKİYE GÜVENİNİ KAYBETMİŞ DURUMDADIR"

Olay güvendir. Bugünkü iktidara gerek Türkiye içinde gerekse dünya artık küçük dünyadır, bütün ülkeler birbiriyle ilişki içerisindedir. Dünya finans piyasası vardır. Türkiye güveni kaybetmiş durumda. İnşallah 14 Mayıs'ta değişim ortaya çıktığı takdirde, Millet İttifakı olarak değerlendirdiğimiz mutabakat zaptında bunlar ifade ediliyor. Türkiye'de iyi yetişmiş olan, dünyayı iyi tanıyan, ciddi kararlar alabilecek olan, Türk ekonomisindeki sıkıntıları iyi tespit eden kişiler var. Ortaya gelecek olan değişiklikte Millet İttifakı'nın gerçekten iyi olan kadrolarıyla, ciddiyet içeresinde.

"SİSTEM MECLİS'İ ETKİSİZ HALE GETİRDİ"

Değişim gerekli. 2023 hedeflerinin hiçbirisi tutmadığı gibi o hedeflerin yarısına dahi gelinmedi. Milli gelir şu anda konulan hedefin yüzde 50'si. Hukukta, adaletteki sıkıntılar. İmtihana giren gencimiz, yazılıyı kazanmış, sözlüde kaybediyor. Bu da adalettir. Türkiye'de adalet kavramının kalmadığı, partizanlığın ileri boyutlara oluştuğu. Partili olup olmamanın neredeyse vatandaş kimliğindeki en önemli unsurlardan birisi haline geldiği, tek sözle yönetilmeye çalışıldığı dönem. TBMM özellikle 2018'den sonra. Şu anda Meclis 1920'lerden sonra en güçsüz dönemini yaşıyor. İktidar partisi milletvekilleri halkın içine çıkabilecek durumda değillerdi. Sistem meclisi etkisiz hale getirildi. Milletvekilleri de etkisiz hale geldi.

"BUNU SAHADA GÖRÜYORUZ, KARŞILIĞI VAR"

Siyasi partilerin hayatlarında aldığı kararlarda zaman zaman bu tip şeyler olabilir. Bunlardan birisi de olmuştur. sayın genel başkanın ifade ettiği gibi de tekrar yükseliş dönemi başlamıştır. Biz de sahada gayet iyi tespit ediyoruz. Bizim hedefimiz algı olarak da Yozgatlı'nın da kabul ettiği 3 çıkacak şekilde algı var. Biz bu hedefimizi gerçekleştirme açısından elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Bunu sahada görüyoruz, karşılığı var.