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Luton Shelton kimdir? Luton Shelton ölüm sebebi nedir?

Kardemir Karabükspor’da forma giyen ve iki yıl önce Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına yakalanan Luton Shelton 35 yaşında hayatını kaybetti. Peki Luton Shelton kimdir, kaç yaşındadır? İşte Luton Shelton hakkında bilgiler...

Luton Shelton kimdir? Luton Shelton ölüm sebebi nedir?

Luton Shelton (11 Kasım 1985, Kingston, Jamaika - 22 Ocak 2021),Jamaikalı futbolcuydu. Kardeşi Shamar Shelton ise Harbour View takımının formasını giymektedir. Aynı zamanda Jamaika tarihinin en golcüsü konumundadır. 22 Ocak 2021'de ALS hastalığından hayatını kaybetmiştir.

Kulüp kariyeri

2003 yılında Harbour View FC takımında profesyonel olan Shelton, 43 maçta 44 gol attı ve Avrupa takımlarının dikkatini çekti. 2006 yılında İsveç takımı Helsingborg'a 100 bin £ karşılığında transfer oldu. Orada 19 maç yaptı ve 9 gol atabildi. Shelton, 17 Ocak 2007 tarihinde İngiliz takım Sheffield United'a tranfser oldu. Sheffield forması altındaki ilk maçına 17 Nisan 2007 tarihinde 2-0 kaybettikleri maçta Manchester United karşısında çıktı. Orada da 19 maç yaptı ancak sadece bir gol atabildi. Shelton, 24 Temmuz 2008 tarihinde Norveç takımı Valerenga'ya 1 milyon £ karşılığında transfer oldu. Bir sezon Aalborg takımında kiralık olarak geçiren Shelton, 4 Ağustos 2011 tarihinde Türk takımlarından Kardemir Karabükspor'a transfer oldu. 5 Temmuz 2013 tarihinde Rossiyskaya Premyer-Liga takımlarından Volga'ya transfer olup 1 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Millî takım kariyeri

Shelton, şu ana kadar Jamaika formasını 57 kez giydi ve 31 gol attı. Ayrıca 2005 CONCACAF Altın Kupa, 2009 CONCACAF Altın Kupa ve 2011 CONCACAF Altın Kupa turnuvalarında da yer aldı. Şu an Jamaika tarihinin en golcüsü konumundadır.

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