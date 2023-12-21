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        Haberler Spor Futbol İngiltere Luton Town'ın kaptanı Lockyer, hastaneden taburcu edildi - Futbol Haberleri

        Luton Town'ın kaptanı Lockyer, hastaneden taburcu edildi

        İngiltere Premier Lig maçı sırasında kalbi duran ve erken müdahalenin ardından hayata dönen Luton Town'ın kaptanı Tom Lockyer, hastaneden taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 20:02 Güncelleme: 21.12.2023 - 20:02
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        Lockyer taburcu edildi
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        Kulüpten yapılan açıklamada, hastanedeki tedavisi tamamlanan 29 yaşındaki futbolcunun taburcu edildiği, tedavisine evinde devam edileceği belirtildi.

        Ligde Bournemouth ile Luton Town arasında geçen hafta sonu oynanan ve 1-1 devam eden mücadelenin 59. dakikasında Lockyer, fenalaşarak yere yığılmıştı. Maç sırasında kalbi duran Lockyer, saha içinde sağlık ekiplerinin erken müdahalesiyle hayata dönmüştü.

        Premier Lig Yönetimi, söz konusu karşılaşmanın daha sonra belirlenecek bir tarihte baştan oynanacağını dün duyurmuştu.

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