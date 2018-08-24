Luton Town - Shrewsbury Town maçı heyecanı

İngiltere 1.Lig heyecanı devam ediyor. Luton Town, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Shrewsbury Town takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Luton Town 4 puanla 15. sırada, Shrewsbury Town 2 puanla 22. sırada bulunuyor. Ev sahibi Luton Town, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Shrewsbury Town son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 308 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Luton Town kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.30, Shrewsbury Town sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Luton Town önceki hafta Cambridge United mücadelesinde 3-2 kazandı.

Shrewsbury Town, Newport County karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Luton Town, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Luton Town, kendi sahasında 3 gol attı, 1 gol yedi.

Shrewsbury Town, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Shrewsbury Town, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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