Luzern - Young Boys maçı rakamları

Luzern ve Young Boys, 12 Ağustos 2018 Pazar günü İsviçre Süper Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Luzern 3 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Young Boys 9 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi Luzern, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Young Boys, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 660 kodlu maçı oynayanlar; Luzern galibiyet oranı 4.30, beraberlik oranı 3.60, Young Boys galibiyet oranı 1.45. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Luzern son hafta oynanan Basel maçında 2-2 berabere kaldı.

Young Boys ise Grasshoppers maçında 1-2 kazandı.

Luzern, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Luzern, kendi sahasında 4 gol attı, 4 gol yedi.

Young Boys ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Young Boys, 2 gol atarken 0 gol yedi.

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