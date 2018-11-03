Luzern - Zürich maçı istatistikleri

İsviçre Süper Lig heyecanı devam ediyor. Luzern, 04 Kasım 2018 Pazar günü Zürich takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:00. 15 puanlı Luzern 7. sırada bulunuyor, Zürich 17 puana sahip ve 4. sırada. Luzern, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Zürich, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberliklik performans sergiledi.

İddaa'dan 537 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Luzern kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Zürich sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Luzern son hafta oynanan Basel maçında 2-2 berabere kaldı.

Zürich, Lugano karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 4 mağlubiyet alan Luzern, 9 gol attı ve 13 gol yedi.

Zürich, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Zürich 8 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ