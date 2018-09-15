Lyngby - Naestved rakamlar

Lyngby ve Naestved, 16 Eylül 2018 Pazar günü Danimarka 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:45. Maç öncesi Lyngby 11 puanla 6. sırada, Naestved 11 puanla 5. sırada bulunuyor. Lyngby, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Naestved, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 587. İddaa'da Lyngby kazanır 1.75, berabere biter 3.30, Naestved kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Lyngby son hafta oynanan Fredericia maçında 2-3 yenildi.

Naestved, Horsens karşılaşmaında 5-1 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Lyngby, 6 gol attı ve 7 gol yedi.

Naestved, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Naestved 4 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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