Lyngby - Silkeborg sahaya çıkıyor

Danimarka 1.Lig heyecanı devam ediyor. Lyngby, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Silkeborg takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:45. Lyngby 1 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Silkeborg 1 puanda ve 7. sırada. Lyngby son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Silkeborg, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 475 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lyngby kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 3.00, Silkeborg sahadan galip ayrılırsa 1.90 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Lyngby son haftadaki Silkeborg müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Silkeborg ise Lyngby maçında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Lyngby, 1 gol attı ve 1 gol yedi.

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