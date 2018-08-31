Lyngby - Viborg maçı istatistikleri

Lyngby ve Viborg, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Danimarka 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 14:30. Lyngby 8 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Viborg 9 puanda ve 3. sırada. Lyngby son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Viborg son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 325 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lyngby kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Viborg sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Lyngby önceki hafta Brondby mücadelesinde 3-2 yenildi.

Viborg, Aalborg karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Lyngby, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 2 gol yedi.

Viborg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Viborg, 3 gol atarken 3 gol yedi.

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