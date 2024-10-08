Lyon: 3 - Galatasaray: 0 | MAÇ SONUCU

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, deplasmanda karşı karşıya geldi Lyon’a 3-0 yenildi.

Tarihinde ilk kez UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Galatasaray Kadın Futbol Takımı, A Grubu ilk haftasında deplasmanda Fransa ekibi Lyon ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Gamze Yaman, Berna Yeniçeri, Eda Karataş, Oluwatosin Demehin, Benan Altıntaş, Kristina Bakarandze, Ebru Topçu, Ecem Esen, Arzu Karabulut, Maria Usme, Andrea Staskova 11'i ile başladı.