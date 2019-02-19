UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Fransa temsilcisi Olympique Lyon'un evinde İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Olympique Lyon, evinde galip gelerek rövanş öncesi avantaj sağlamak istiyor. Katalan temsilcisi Barcelona ise maçtan iyi bir skor alarak zorlu fikstür öncesi moral depolamak istiyor. Peki, Lyon - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LYON - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lyon ve Barcelona arasında 19 Şubat Salı günü (bugün) Fransa'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Lyon: Lopes, Dubois, Marcelo, Morel, Mendy, N'Dombele, Tousart, Aouar, Traore, Dembele, Depay

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Rakitic, Busquets, Vidal, Messi, Suarez, Dembele

LYON'DA SAKATLIK DURUMU

Lyon'da Rafael ile Amine Gouiri sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecekler. Nabil Fekir ise cezalı. Hafif sakatlıkları bulunan Tanguy N'Dombele ile Jason Denayer'in durumlarının ise maç saatinde belli olması bekleniyor.

BARCELONA'DA 3 EKSİK VAR

Barcelona'da ise sakatlıkları devam eden Arthur ile Thomas Vermaelen, Fransa'ya götürülmediler. Jasper Cillessen ile Rafinha'nın uzun süreli sakatlıkları ise devam ediyor.

KARŞILAŞMANIN HAKEMİ CÜNEYT ÇAKIR

Lyon Barcelona maçını temsilcimiz Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Halis Özkahya'nın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hollanda Futbol Federasyonundan Danny Makkelie Video Yardımcı Hakem (VAR), Jochem Kamphuis ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev alacak. Cüneyt Çakır, bu karşılaşma ile 41. Şampiyonlar Ligi maçını yönetmiş olacak.