Lyon - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Olympique Lyon'un konuğu oluyor. Groupama Stadyumu olarak bilinen Parc Olympique Lyonnais'ta oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Lyon - Beşiktaş maçının tarihi ve maç saati fubolseverler tarafından mercek altına alındı. Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Siyah-beyazlılar, Lyon karşısında galip gelerek üst sıralara tırmanma hesapları yapıyor. Peki, Lyon - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Lyon - Beşiktaş maçı yayıncı kuruluşu...
Lyon - Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Temsilcimiz, Lyon karşısında galip gelerek Avrupa Ligi'nde kötü gidişe dur demek istiyor. Karşılaşmaya sayılı günler kala, Lyon - Beşiktaş maçının ne zaman oynanacağı sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Öte yandan, Fransız emniyeti, Lyon-Beşiktaş karşılaşmasını 'çok yüksek riskli' statüsüne alırken, siyah-beyazlı taraftarların deplasmandaki mücadeleye girmesini yasaklandı. UEFA Avrupa Ligi’nde ilk 8 hedefini sürdüren siyah beyazlılar kalan maçlarını kazanarak bir üst tura çıkmak istiyor. Peki, Lyon - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Lyon maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.
BEŞİKTAŞ - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?
Müsabakanın TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI LYON MAÇINA GİDEMEYECEK
Fransız emniyeti, UEFA Avrupa Ligi'nde 24 Ekim'de oynanacak Lyon-Beşiktaş karşılaşmasını 'çok yüksek riskli' statüsüne alırken, siyah-beyazlı taraftarların deplasmandaki mücadeleye gitmesi yasaklandı. Beşiktaş Kulübü'nün bu karara itiraz edeceği öğrenildi.
TARAFTARLAR ŞEHİR MERKEZİNDE OLAMAYACAK
Rhone ili valiliğince yayınlanan kararnamede siyah beyazlı taraftarların maç gününde Lyon şehir merkezinde, tren istasyonlarında, havalimanlarında, stadyum ve çevresinde bulunmalarının yasaklandığı ifade edildi.
2017 YILINDA OLAY ÇIKMIŞTI
Beşiktaş'ın 2016-17 yıllarında Lyon ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maçta taraftar arasında olay çıkmış ve müsabakanın başlama süresi 45 dakika gecikmişti.