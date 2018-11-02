Lyon - Bordeaux maçı öncesi rakamlar

Fransa Ligue 1 heyecanı devam ediyor. Lyon, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Bordeaux takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Lyon 20 puanla 4. sırada, Bordeaux 14 puanla 8. sırada bulunuyor. Lyon, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik form durumunda. Bordeaux, geride kalan 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 120. İddaa'da Lyon kazanır 1.25, berabere biter 4.60, Bordeaux kazanır 5.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Lyon son haftadaki Montpellier müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Bordeaux ise Marsilya maçında 1-1 berabere kaldı.

Lyon, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Lyon, kendi sahasında 11 gol attı, 4 gol yedi.

Bordeaux, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Bordeaux, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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