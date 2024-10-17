Lyon'dan Beşiktaş maçı için özel önlemler

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde 24 Ekim'de deplasmanda oynayacağı Lyon maçıyla ilgili Fransız ekibinden sert önlemler gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş taraftarının resmen alınmayacağı açıklanan karşılaşmayla ilgili ek önlemler de ortaya çıktı.

Holiganizmle Mücadele Birimi tarafından yüksek riskli görüldüğü duyurulan karşılaşmayla ilgili Fransız ekibinden yeni kısıtlamalar geldi.

Ülke basınından RMC Sport'ta yer alan habere göre; 58 bin kapasiteli stadyuma maksimum 30 bin seyirci alınacak.

30 bin bilet, herkese açık olmayacak. 28 bin kombine bilet sahibi ve son aylarda düzenli olarak gelenler kabul edilecek.