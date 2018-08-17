Lyon-Duchere - Boulogne maçı heyecanı

Fransa Ulusal Lig 1 maçında Lyon-Duchere ile Boulogne, 17 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. 2 puanlı Lyon-Duchere 9. sırada bulunuyor, Boulogne 4 puana sahip ve 2. sırada. Lyon-Duchere, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Boulogne, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 196 kodlu maçı oynayanlar; Lyon-Duchere galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 2.70, Boulogne galibiyet oranı 2.40.

Lyon-Duchere son hafta oynanan Chambly maçında 1-0 kazandı.

Boulogne, Avranches karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Lyon-Duchere, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 2 gol yedi.

Boulogne, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Boulogne 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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