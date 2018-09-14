Lyon-Duchere - Concarneau maçı ne zaman?

Fransa Ulusal Lig 1 maçında Lyon-Duchere ile Concarneau, 14 Eylül 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. Lyon-Duchere 11 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Concarneau 9 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi Lyon-Duchere, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Concarneau, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 245 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lyon-Duchere kazanırsa 1.75, beraberlik çıkarsa 3.10, Concarneau sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler.

Lyon-Duchere son hafta oynanan Rodez Aveyron maçında 1-1 berabere kaldı.

Concarneau ise Dunkerque karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Lyon-Duchere, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 2 gol yedi.

Concarneau, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Concarneau, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ