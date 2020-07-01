Maarif Kongresi 100 yıl sonra yeniden toplanacak

AA

Türk Eğitim-Sen'den yapılan açıklamada, Atatürk önderliğinde 15-21 Temmuz 1921'de Ankara'da düzenlenen 1. Maarif Kongresi'nin 1923'ten sonra başlayacak toplumsal dönüşüm ve muasır medeniyet yolunda atılacak adımların eğitim alanında kozasının örüldüğü bir toplantı olduğu belirtildi. Kongrenin o dönemde eğitimin durumu ve toplumsal ihtiyaçlar adına genç cumhuriyete yol haritası çizen bir organizasyon olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, 1. Maarif Kongresi'nin 100. yılında aynı ruh ve heyecanla 2. Maarif Kongresi'ni düzenlemenin onurunu yaşayacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

''Başöğretmen Atatürk daha Kurtuluş Savaşı devam ederken 15 Temmuz 1921'de 1. Maarif Kongresi'ni topladı. İrfan ordusu, 1923'te cumhuriyetin ilanıyla yeni Türkiye'nin imarına omuz verdi. 100 yıl sonra ise 13-18 Temmuz 2021'de aynı ruh ve heyecanla 2. Maarif Kongresi'ni bu kez Türk Eğitim-Sen topluyor. İrfan ordusu 2023'te yani Cumhuriyet'in 100. yıldönümünde güçlü Türkiye'nin geleceğine omuz veriyor. Kongremiz şimdiden hayırlı olsun. 1921'deki inançla, azimle, bilinçle yola çıktık. Atatürk ilke inkılaplarını kılavuzumuz yaparak eğitim öğretim sistemini şekillendirmeye namzet olduk. Ne mutlu biz Türk eğitimcilerine.''

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u ziyaret eden Geylan'ın, Bakanlığın Maarif Kongresi'ne paydaş olması önerisinde bulunduğu bildirilen açıklamada, Selçuk'un da bu öneriye olumlu yaklaşarak destek vereceklerini belirttiği ifade edildi.

Kongrede, Türk eğitiminin güncel sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini içeren bildirilerin değerlendirmeye alınacağı, Türk eğitim tarihi, Atatürk ve Maarif Kongresi konulu fotoğraf ve resim sergisi düzenleneceği bildirildi.