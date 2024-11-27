Maarten Martens: Cesaretli ve enerjik olmamız gerekiyor

AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens, yarın Galatasaray'ı konuk edecekleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Maarten Martens ve AZ Alkmaar'ın kalecisi Jeroen Zoet, müsabakanın oynanacağı AFAS Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"CESARETLİ VE ENERJİK OLMAMIZ GEREKİYOR"

Maarten Martens, Fenerbahçe'yi yendikleri maçtan çok zevk aldıklarını belirterek, "O maçta kendi kulübümüzde yetiştirdiğimiz genç oyuncuları oynattık. Şu anda odak noktamız yarınki maç. Önceki maçın güzel olması, bu maçın da güzel olacağı anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ı analiz ettiklerini aktaran Martens, "Rakibin hücum odaklı oyuncuları var. Çok deneyimliler. Akıllıca oynuyorlar. Ön tarafta çok baskı kuruyorlar. Galatasaray, Türkiye'de birinci sırada. Daha önceki Avrupa maçlarında ne yaptıysak aynısını yapacağız. Cesaretli ve enerjik olmamız gerekiyor. Ön tarafta çok oynadıkları için hata yapacaklardır. Biz de o zaman topu alabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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"GALATASARAY'IN ZAAFLARINI KULLANMAK İSTİYORUZ"

Avrupa'daki maçların farklı olduğunu vurgulayan Belçikalı teknik adam, "Yarın çok kaliteli bir rakiple oynayacağız. Bunu statta da fark ediyoruz. Teknik ekip ve oyuncular olarak biz hazırlığımızı değiştirmiyoruz ama sonuçta farklı kültürlerle maç yapıyoruz. Galatasaray, performansını devam ettirmek isteyecektir. Biz de onların zaaflarını kullanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

UEFA Avrupa Ligi sisteminin enteresan olduğunu belirten Martens, "Biz, Avrupa'da iyi gidiyoruz. İyi ilerlediğinizde her şey zevk veriyor. Şampiyonlar Ligi'nde bir ayrım oluştuğunu görüyorsunuz. Bazıları rahat bir şekilde tur atlayacak bazıları da atlayamayacak. Bana UEFA Avrupa Ligi daha zor geliyor. Puana da hala ihtiyacımız var." diye konuştu.