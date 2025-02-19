Maarten Martens: Daha iyi bir Galatasaray bekliyorum

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Galatasaray'a konuk olacak Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ın teknik direktörü Maarten Martens, sarı-kırmızılı ekibin ilk müsabakaya göre farklı performans sergileyeceğini söyledi.

Belçikalı teknik adam, yarın RAMS Park'ta 20.45'te başlayacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya orta saha oyuncusu Peer Koopmeiners de katıldı.

Play-off turundaki ilk maçı 4-1 kazanan kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü, "Başımıza ne geleceğini bilmek önemli. Burada tribünlerden ses çıkacaktır. Biz de oyunumuza odaklanmak zorundayız. Belki iletişim konularına çalışmamız gerek. Biz çok şey yaşadık. Genç bir takımız. Yaşlarına rağmen Avrupa deneyimi olan çok oyuncumuz var." diye konuştu.

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Martens, Galatasaray'a karşı farklı planlar yaptıklarını aktararak "Maç içindeki değişkenlere adapte olmamız lazım. İlk maçta da bir plan yaptık. Çok iyiydi. Öne geçtik ancak 1-1'e yakalandık. Buna tepki verdik. Yarın oyuncularımdan aynı reaksiyonu yeniden bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın ilk müsabakaya göre farklı olacağını vurgulayan Martens, "Yarın daha iyi bir Galatasaray bekliyorum. Çünkü evlerinde oynuyorlar. Tepki vermek zorundalar. Ne yapacaklarını bilmiyorum ama takımımla buna hazırlık yapıyoruz. Maça iyi odaklanmamız gerekiyor. Galatasaray sahaya daha iyi bir sürümle çıkacaktır. Bundan eminim. Bunun için de tedbirimizi aldık." şeklinde görüş belirtti.

KOOPMEINERS: HALA TURU GEÇMİŞ DEĞİLİZ