Maarten Martens: Galatasaray'ı daha çok beğendim

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray'ı eleyen Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ın teknik direktörü Maarten Martens, karşılaşmada taktiksel, fiziksel ve mantal olarak iyi olduklarını söyledi.

Belçikalı teknik adam, sahalarındaki 4-1'lik galibiyetin rövanşında RAMS Park'ta 2-2 beraberlikle sonuçlanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"KAÇIRDIĞIMIZ ÇOK POZİSYON OLDU"

Maçtan çok zevk aldığını dile getiren Martens, "Çok güzel bir oyunun seyircisi oldum. Atmosfer çok güzeldi. Tüm pozisyonlardan yararlanmak isteyen Galatasaray vardı. Devam etmek için risk aldılar. Çok fazla pozisyon yaşandı. Kaçırdığımız çok pozisyon oldu. Bugün kazanmamamız mucize ancak derdimiz bu değil. Taktiksel, fiziksel ve mental olarak iyi oynadık. Burada bir gelişme görmek de çok güzeldi." diye konuştu.

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Galatasaray'ın 4-1'lik yenilgiyi çevirmeye çalıştığını anlatan kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü, "Çok maceracı oynayan bir Galatasaray ile karşılaştık. İlk maçtaki 4-1'den sonra risk almaları gerektiğini biliyorduk. Güzel pozisyonlar bulduk. Bizim için iyi sonuç oldu." ifadelerini kullandı.