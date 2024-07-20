Memur ve emekli maaş farkı ödeme tarihleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Tahsis numarasına göre yapılan SSK emekli ödemeleri 17-26 arası, Bağkur ödemeleri ise 25'i ile 28'i arasında hesaplara yatırılmaktadır. Memur maaşı ise bilindiği gibi her ayın 15'inde ödenmektedir. Peki, "Memur ve emekli maaş farkları yattı mı? Temmuz 2024 maaş farkı ne zaman yatacak?" İşte 2024 memur ve emekli maaş farkı ödeme tarihi...