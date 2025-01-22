Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Maaş farkları ne zaman ödenecek? 2025 Memur maaş farkı ödeme tarihleri

        Maaş farkları ne zaman ödenecek? 2025 Memur maaş farkı ödeme tarihleri

        TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyonu açıklandı. Memur ve emekli maaşlarına gelen zam sonrası Ocak ayında oluşan farklar için yapılacak ödemenin tarihi merak ediliyor. 6 aylık enflasyon verilerinin ardından netleşen zam oranları, maaş farklarının ne zaman ödeneceği sorusunu gündeme getirdi. Peki Maaş farkları ne zaman ödenecek, hangi tarihte ayın kaçında?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 11:39 Güncelleme: 22.01.2025 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ocak ayında memurlara yapılan zam sonrası memur zammı ödeme tarihleri bekleniyor. Memur, sözleşmeli personel ve memur emeklilerinin alacağı maaş zammı TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarıyla birlikte netleşmiş oldu. Doktor, öğretmen, polis vb. tüm meslek gruplarında memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54 oranında zam yapıldı. Memur maaşları her ayın 15'inden itibaren işlediği için 14 günlük boşluktan dolayı enflasyon farkı ödenmesi gerekiyor. Peki Maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte, Memur maaş farkı ödeme tarihleri ile ilgili detaylar

        2

        MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

        Memur maaşları her ayın 15'inden itibaren işlediği için 14 günlük boşluktan zam farkı oluşuyor. Ocak ayına ait kalan 15 günlük maaş farkı ise Şubat ayına doğru hesaplara yatırılması bekleniyor. Zam farkı ödeme tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacağı öngörülüyor.

        3

        EMEKLİ EN DÜŞÜK MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

        En düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltilmişti. Bu kararın TBMM'de yapılacak olan düzenleme ile kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Ancak en düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme henüz daha meclisten geçmedi.

        ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

        Zam oranının belli olması ardından zamlı maaşların ödeme tarihleri de duyuruldu.

        SSK emeklileri, 17-26 Ocak tarihleri arasında maaşlarını alacak. Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ise 25-28 tarihleri arasında hesaplara geçecek.

        4

        ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

        2025 ocak ayı emekli maaşı zammının belli olmasıyla birlikte, zamlı maaşlar 17 Ocak tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

        İşte tahsis numarasına göre 4A-4B-4C emekli maaşı ödeme günleri;

        5

        4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

        4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

        Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

        6

        4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.

        Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

        Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

        Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

        Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

        Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

        Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

        Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

        Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

        Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

        Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

        Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

        Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

        Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

        Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

        Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

        Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

        Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

        Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

        maaşlarını alırlar.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yangın merdiveni girişi alevler içerisinde!
        Yangın merdiveni girişi alevler içerisinde!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Enkaza döndü! İçeriden görüntüler ortaya çıktı
        Enkaza döndü! İçeriden görüntüler ortaya çıktı
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Oğlunu tüfekle vurup teslim olmamıştı! 8 yaşındaki Demir'den acı haber!
        Oğlunu tüfekle vurup teslim olmamıştı! 8 yaşındaki Demir'den acı haber!
        Oval Ofis'te neler değişti?
        Oval Ofis'te neler değişti?
        Taksicilerin "eski eleman" kavgası cinayetle bitti!
        Taksicilerin "eski eleman" kavgası cinayetle bitti!
        160 milyon lira çekildi, ev alındı
        160 milyon lira çekildi, ev alındı
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Arkadaşını bıçakla öldürüp yakmıştı! Şaşırtan savunma!
        Arkadaşını bıçakla öldürüp yakmıştı! Şaşırtan savunma!
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        Anne saçı: Hormonlar ve kadınlara düşündürdükleri
        Anne saçı: Hormonlar ve kadınlara düşündürdükleri
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları