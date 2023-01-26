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Emekli ve memur maaş zam farklarının ödeneceği tarih belli oldu! İşte 2023 zam farkları ödeme tarihleri

Emekli ve memur maaşlarına yapılan yüzde 30 oranındaki zammın ardından gözler maaş zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarihe çevrildi. Zamlı maaş farkları ödeme tarihleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından netleşti. Memurlar 15 günlük zam farklarını alacakları tarihi araştırıyor. İşte, 2023 emekli ve memur maaş zam farkları ödeme tarihleri...

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  • MAAŞ FARKLARI ÖDEME TARİHLERİ 2023 | Emekli ve memur maaş zam farkları ne zaman ödenecek? Zam farkları ne zaman yatacak?

    Zam farkı ödeme tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı ile birlikte memur ve emekli zammı belli oldu. Yüzde 25 olarak açıklanan zam oranı refah payıyla birlikte yüzde 30'a çıkarıldı. Milyonlarca emekli ve memur "Zam farkları ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2023 Emekli ve memur maaş zam farkları ödeme tarihleri...
  • MAAŞ FARKLARI ÖDEME TARİHLERİ 2023 | Emekli ve memur maaş zam farkları ne zaman ödenecek? Zam farkları ne zaman yatacak?

    BAKANILTAN AÇIKLAMA!

    Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından "Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği %30 zam Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Kamu görevlilerimizin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için ekibimiz özveriyle çalışarak sistemlerimizi güncellediler. Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte, %13,52 oranında ilave zam ve 1 Ocak- 14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız.'' açıklaması yapıldı.
  • MAAŞ FARKLARI ÖDEME TARİHLERİ 2023 | Emekli ve memur maaş zam farkları ne zaman ödenecek? Zam farkları ne zaman yatacak?

    MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur emeklilerin zam farkının yatırılacağı tarihi açıkladı. Emekli maaş zammı ve ek gösterge farkları, 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenmeye başlanacak. 
  • MAAŞ FARKLARI ÖDEME TARİHLERİ 2023 | Emekli ve memur maaş zam farkları ne zaman ödenecek? Zam farkları ne zaman yatacak?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Emekli Sandığı Kapsamında Emekli, Malul, Vazife Malulü, Dul veya Yetim Aylığı Alanların 2023 Yılı Ocak Dönemi Zam Farkları İle Harp veya Vazife Malullerinin 2022 Yılı Ek Ödemelerinin Ödenmesi" ile ilgili bir basın açıklaması yayınladı.
  • MAAŞ FARKLARI ÖDEME TARİHLERİ 2023 | Emekli ve memur maaş zam farkları ne zaman ödenecek? Zam farkları ne zaman yatacak?

    Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "I-Aylık ve Ek Gösterge Farkı Ödemesi

    5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı ile 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan ek gösterge fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır. 
  • MAAŞ FARKLARI ÖDEME TARİHLERİ 2023 | Emekli ve memur maaş zam farkları ne zaman ödenecek? Zam farkları ne zaman yatacak?

    Buna göre; Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

    Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

    Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,

    Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,

    Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında

    aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Bu kapsamda 2.384.079 kişiye ek gösterge farkı dahil ödenecek fark tutarı 7,8 Milyar TL’dir.

    5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır.
  • MAAŞ FARKLARI ÖDEME TARİHLERİ 2023 | Emekli ve memur maaş zam farkları ne zaman ödenecek? Zam farkları ne zaman yatacak?

    II- 2022 Yılı Ek Ödemesi

    5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 79’uncu maddesi gereğince, yılın en geç ilk üç ayı içinde harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme ödenmektedir. 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK), 4/1-(b) (BAĞ-KUR) ve 4/1-(c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık almakta olan 59.115 kişiye ödeme yapılacak olup toplam ödeme tutarı 562,6 Milyon TL’dir.
  • MAAŞ FARKLARI ÖDEME TARİHLERİ 2023 | Emekli ve memur maaş zam farkları ne zaman ödenecek? Zam farkları ne zaman yatacak?

     

    Maluliyet Derecesi

    Maluliyet Göstergesi

    Ödenecek Tutar (TL)

    1

    40.000

    17.347,36

    2

    36.000

    15.612,62

    3

    31.000

    13.444,20

    4

    28.000

    12.143,15

    5

    25.000

    10.842,10

    6

    22.000

    9.541,05

     
  • MAAŞ FARKLARI ÖDEME TARİHLERİ 2023 | Emekli ve memur maaş zam farkları ne zaman ödenecek? Zam farkları ne zaman yatacak?

    9.541,05 TL ile 17.347,36 TL arasında değişen 2022 yılı ek ödeme tutarları hak sahiplerinin banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır."
  • MAAŞ FARKLARI ÖDEME TARİHLERİ 2023 | Emekli ve memur maaş zam farkları ne zaman ödenecek? Zam farkları ne zaman yatacak?

    SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENİYOR?

    SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları farklı günlerde ödeniyor. SSK emeklilerinin maaşları her ayın 17-ile 26'sı arasında TC kimlik numaralarının son rakamlarına göre yapılıyor. Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ise her ayın 25'i ile 28'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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