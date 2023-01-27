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Emekli ve memur maaşı zam farkları için beklenen tarih açıklandı!

Zamlı maaş farklarının ne zaman yatacağına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Zam farkının yatacağı tarih açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından geldi. TÜİK tarafından duyurulan aralık ayı enflasyon verileri sonrasında en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL olarak belirlenmişti. Yüzde 30 olarak açıklanan zam farkının ne zaman yatacağına ilişkin bilgileri haberimizde paylaştık. İşte detaylar...

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  • MAAŞ ZAM FARKLARI ödeme tarihleri takvimi 2023: Zamlı memur maaşı ve emekli maaşı ile yüzde 30 zam farkı ne zaman ödenecek? Maaş farkları ne zaman ödenecek?

    Aralık ayı enflasyon verileiri ile netleşen 6 aylık enflasyon oranı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında netlik kazanan yüzde 30'luk zam oranının ardından, zamlı maaş farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyordu. Emekli ve memur maaşları zam farkları için geri sayım devam ediyor. Peki, zamlı maaş farkları ne zaman yatacak? İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...
  • MAAŞ ZAM FARKLARI ödeme tarihleri takvimi 2023: Zamlı memur maaşı ve emekli maaşı ile yüzde 30 zam farkı ne zaman ödenecek? Maaş farkları ne zaman ödenecek?

    BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

    Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından "Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği %30 zam Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Kamu görevlilerimizin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için ekibimiz özveriyle çalışarak sistemlerimizi güncellediler. Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte, %13,52 oranında ilave zam ve 1 Ocak- 14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız.'' açıklaması yapıldı.
  • MAAŞ ZAM FARKLARI ödeme tarihleri takvimi 2023: Zamlı memur maaşı ve emekli maaşı ile yüzde 30 zam farkı ne zaman ödenecek? Maaş farkları ne zaman ödenecek?

    MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur emeklilerin zam farkının yatırılacağı tarihi açıkladı. Emekli maaş zammı ve ek gösterge farkları, 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenmeye başlanacak. 
  • MAAŞ ZAM FARKLARI ödeme tarihleri takvimi 2023: Zamlı memur maaşı ve emekli maaşı ile yüzde 30 zam farkı ne zaman ödenecek? Maaş farkları ne zaman ödenecek?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Emekli Sandığı Kapsamında Emekli, Malul, Vazife Malulü, Dul veya Yetim Aylığı Alanların 2023 Yılı Ocak Dönemi Zam Farkları İle Harp veya Vazife Malullerinin 2022 Yılı Ek Ödemelerinin Ödenmesi" ile ilgili bir basın açıklaması yayınladı.
  • MAAŞ ZAM FARKLARI ödeme tarihleri takvimi 2023: Zamlı memur maaşı ve emekli maaşı ile yüzde 30 zam farkı ne zaman ödenecek? Maaş farkları ne zaman ödenecek?

    Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "I-Aylık ve Ek Gösterge Farkı Ödemesi

    5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı ile 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan ek gösterge fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır. 
  • MAAŞ ZAM FARKLARI ödeme tarihleri takvimi 2023: Zamlı memur maaşı ve emekli maaşı ile yüzde 30 zam farkı ne zaman ödenecek? Maaş farkları ne zaman ödenecek?

    Buna göre; Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

    Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

    Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,

    Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,

    Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında

    aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Bu kapsamda 2.384.079 kişiye ek gösterge farkı dahil ödenecek fark tutarı 7,8 Milyar TL’dir.

    5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır.
  • MAAŞ ZAM FARKLARI ödeme tarihleri takvimi 2023: Zamlı memur maaşı ve emekli maaşı ile yüzde 30 zam farkı ne zaman ödenecek? Maaş farkları ne zaman ödenecek?

    II- 2022 Yılı Ek Ödemesi

    5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 79’uncu maddesi gereğince, yılın en geç ilk üç ayı içinde harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme ödenmektedir. 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK), 4/1-(b) (BAĞ-KUR) ve 4/1-(c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık almakta olan 59.115 kişiye ödeme yapılacak olup toplam ödeme tutarı 562,6 Milyon TL’dir.
  • MAAŞ ZAM FARKLARI ödeme tarihleri takvimi 2023: Zamlı memur maaşı ve emekli maaşı ile yüzde 30 zam farkı ne zaman ödenecek? Maaş farkları ne zaman ödenecek?

     

    Maluliyet Derecesi

    Maluliyet Göstergesi

    Ödenecek Tutar (TL)

    1

    40.000

    17.347,36

    2

    36.000

    15.612,62

    3

    31.000

    13.444,20

    4

    28.000

    12.143,15

    5

    25.000

    10.842,10

    6

    22.000

    9.541,05

     

     
  • MAAŞ ZAM FARKLARI ödeme tarihleri takvimi 2023: Zamlı memur maaşı ve emekli maaşı ile yüzde 30 zam farkı ne zaman ödenecek? Maaş farkları ne zaman ödenecek?

    9.541,05 TL ile 17.347,36 TL arasında değişen 2022 yılı ek ödeme tutarları hak sahiplerinin banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır."
  • MAAŞ ZAM FARKLARI ödeme tarihleri takvimi 2023: Zamlı memur maaşı ve emekli maaşı ile yüzde 30 zam farkı ne zaman ödenecek? Maaş farkları ne zaman ödenecek?

    SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENİYOR?

    SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları farklı günlerde ödeniyor. SSK emeklilerinin maaşları her ayın 17-ile 26'sı arasında TC kimlik numaralarının son rakamlarına göre yapılıyor. Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ise her ayın 25'i ile 28'i arasında hesaplara yatırılıyor.
  • MAAŞ ZAM FARKLARI ödeme tarihleri takvimi 2023: Zamlı memur maaşı ve emekli maaşı ile yüzde 30 zam farkı ne zaman ödenecek? Maaş farkları ne zaman ödenecek?

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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