II- 2022 Yılı Ek Ödemesi

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 79’uncu maddesi gereğince, yılın en geç ilk üç ayı içinde harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme ödenmektedir. 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK), 4/1-(b) (BAĞ-KUR) ve 4/1-(c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık almakta olan 59.115 kişiye ödeme yapılacak olup toplam ödeme tutarı 562,6 Milyon TL’dir.