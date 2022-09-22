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Maaşını çeken emekliyi gasbeden şüpheli tutuklandı

Bolu'da, bankadan emekli maaşını çeken 85 yaşındaki kişiyi takip ederek 5 bin TL'sini gasbeden şahıs, polis ekiplerince yakalanıp, sevk edildiği adliyede tutuklandı

Maaşını çeken emekliyi gasbeden şüpheli tutuklandı
Maaşını çeken emekliyi gasbeden şüpheli tutuklandı
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DHA

Bolu'da, bankadan emekli maaşını çeken E.A.'yı (85) takip ederek 5 bin TL'sini gasbeden R.C. (33), polis ekiplerince yakalanıp, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, önceki gün İzzet Baysal Caddesi'nde meydana geldi. R.C. isimli şüpheli, sabah saatlerinde bankadan emekli maaşını çeken E.A.'yı takip etti. E.A.'nın elindeki paraları gören R.C., yardım etme bahanesiyle yaşlı adamın yanına gitti. E.A.'nın koluna girerek birlikte yürüyen R.C., yaşlı adamın tüm itirazlarına rağmen yanından ayrılmadı. R.C., insanlardan uzak bir bölgeye kadar götürdüğü yaşlı adamın cebindeki 5 bin TL'yi gasbederek kaçtı. Parası gasbedilen yaşlı adam, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarından eşkali belirlenen R.C., ekipler tarafından yakalandı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen R.C., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik karşısına çıkan R.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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