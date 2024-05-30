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        Haberler Bilgi Ekonomi MAAŞLAR ERKEN YATACAK MI? Emekli ve memur maaşı Kurban Bayramı öncesi ödenecek mi? Memur, emekli maaş ödeme tarihleri

        Emekli ve memur maaşları Kurban Bayramından önce yatar mı?

        16 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı yaklaşırken, milyonlarca emekli ve memur bayram nedeniyle maaşların erkenden yatıp yatmayacağını merak ediyor. Bu sene, maaş günleri ile bayram tarihleri çakışıyor. Peki, maaşlar erken yatacak mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 08:15 Güncelleme: 30.05.2024 - 08:15
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        Bu yılın son dini bayramı olan Kurban Bayramı'na çok az kaldı. 16-19 Haziran arasında idrak edilecek bayram için emekli ve memurlar, maaşlarını ne zaman alacağını merak edyor. Peki, maaşlar bayramdan önce yatacak mı? İşte, detaylar...

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        MEMUR MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ YATACAK MI?

        Memur maaşları, her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Ancak bu bayramda maaşın Cumartesi gününe denk gelmesi ve Kurban Bayramı arifesi olması nedeniyle ödemelerin 10-14 Haziran haftasında yatırılması bekleniyor.

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        EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ YATACAK MI?

        Emekli maaşları her ayın 17’si ile 26’sı arasında ödeniyor. Bayram tarihi ile maaş ödenme tarihi çakıştığı için emekli maaşlarının bayramdan önce yatırılacağı düşünülüyor.

        Normal şartlarda da emekli vatandaşların, maaşları bayram öncesi ödeniyor.

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        EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Anadolu Yayıncılar Federasyonu (AYF) tarafından düzenlenen programda basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Işıkhan, bayram ikramiyesi hakkında şunu söyledi;

        "Öncelikle bayram ikramiyelerini 3 bine yükselttik, takvimlendirme çalışması devam ediyor, bayramdan önce vereceğiz. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz, yakın zamanda takvim açıklanacak." ifadesini kullandı.

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