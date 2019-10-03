Şarkıcı Mabel Matiz, bir yıl aradan sonra yeniden Harbiye’de konser verdi. Matiz'in konser biletleri saatler öncesinden tükendi. Harbiye konserinde önce şarkılarını söyleyen Mabel Matiz, ara ara dinleyicileriyle sohbet etti.

Matiz, kendisini dinlemeye gelen binlerce dinleyicisine, “Bir yıl aradan sonra yine Harbiye’deyiz. Buranın heyecanı bambaşka. Bundan önceki gecelerde olduğu gibi birlikte söyleyelim şarkılarımızı çünkü birlikte söyleyince güzel oluyor şarkılar. Benimle söyleyin ve birlikte şarkılarda şifa bulalım” dedi.

Sevenleri de Mabel Matiz’i kırmadı ve neredeyse tüm gece boyunca her şarkısına hep bir ağızdan eşlik etti. Şarkılarıyla olduğu kadar sahne kıyafetleri ve konseptleriyle de beğeni toplayan Mabel Matiz’in dün akşam ki sürprizi ise ‘Göktaşı Konsepti’ oldu. Göktaşı konseptli sahnesine ilk olarak ışıl ışıl bir kıyafetle çıkan sanatçının ikinci bölümdeki kostümü ise zebra desenliydi.

Mabel Matiz’i dinlemeye gelenler arasında sosyal medya fenomeni Yasemin Sakallıoğlu da yer alırken ünlü sanatçı, gecenin son bölümünde şarkılarını seyircilerin arasında seslendirdi. Bir yandan Harbiye'yi adımlayıp diğer yandan şarkı söyleyen Mabel Matiz, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen hiç bir hayranını geri çevirmedi.

Finalde konfeti yağmuru ile coşkuyu ikiye katlayan başarılı sanatçı, müzikseverlerin tezahüratları eşliğinde sahneye geri dönerek, "Ya Bu İşler Ne" şarkısına bis yaptı.