Maç programı 13 Ekim 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde oynanan karşılaşmaların ardından gözler (13 Ekim Pazar) bugün oynanacak maçlara çevrildi. Bu kapsamda futbolseverler "Bugün kimin maçı var?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Günün UEFA Uluslar Ligi maç takvimi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Heyecan dolu maçları kaçırmak istemeyenler "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?" sorularına yanıt arıyor. 13 Ekim 2024 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. İşte, 13 Ekim 2024 Pazar bugünkü maçlar listesi...
19:00 Malta - Moldova (EXXEN)
19:00 Finlandiya - İngiltere (TV 8.5) şifresiz