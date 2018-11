Maç sona erdi: Dundee United: 1 - Queen of the South:0

Dundee United ile Queen of the South İskoçya Championship mücadelesinde karşılaştı.3. dakikada Pavol Safranko ev sahibini 1-0 öne geçirdi. Maçın ilk devresi 1-0 bitti. Queen of the South oyuncusu Scott Mercer ile Dundee United oyuncusu Pavol Safranko sarı kartla ilk yarıyı tamamladılar. Mücadelenin ikinci 45 dakikasında gol sesi çıkmadı. Mücadele 1-0 bitti.İddaa 345 koduyla açtığı bu maçta Dundee United kazanır bahsine oynayanlara 1.70 oranını kazandırdı.Dundee United son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 yenilgi almış oldu. Queen of the South ise 3 galibiyet, 2 yenilgilik performansa sahip. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ