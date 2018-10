Maç sona erdi: Go Ahead Eagles: 2 - Cambuur Leeuwarden:0

Hollanda Eerste Divisie maçında Go Ahead Eagles ile Cambuur Leeuwarden karşılaştı.Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İlk yarıda Cambuur Leeuwarden oyuncusu Sai Van Wermeskerken sarı kartla cezalandırıldı. 86. dakikada Go Ahead Eagles, Orhan Dzepar ile gol buldu ve skoru 1-0 olarak değiştirdi.89. dakikada Go Ahead Eagles futbolcusu Jaroslav Navratil skoru 2-0 yaptı.Cambuur Leeuwarden oyuncusu Tyrone Conraad ile Go Ahead Eagles oyuncusu Julian Lelieveld sarı kartla ikinci yarıyı tamamladılar.Mücadele 2-0 bitti.İddaa 180 koduyla açtığı bu maçta Go Ahead Eagles kazanır bahsine oynayanlara 1.30 oranını kazandırdı.Go Ahead Eagles son 5 maçta 1 kez kazandı, 4 yenilgi yaşadı. Konuk ekip 4 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ