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Maç sona erdi: IK Sirius FK: 4 - Brommapojkarna:1
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Maç sona erdi: IK Sirius FK: 4 - Brommapojkarna:1

İsveç Allsvenskan maçında IK Sirius FK ile Brommapojkarna karşı karşıya geldi. Mücadeleyi IK Sirius FK 4-1 kazanmayı başardı

28 Ekim 2018 Pazar, 21:30 | Güncelleme:
IK Sirius FK ile Brommapojkarna İsveç Allsvenskan mücadelesinde karşılaştı.

İlk gol 31. dakikada Brommapojkarna adına Philip Hellquist ile geldi. Ev sahibi 33. dakikada Philip Haglund ile 1-1 beraberliği yakaladı. İlk yarı 1-1 sona erdi. Brommapojkarna oyuncusu Tim Söderström ile IK Sirius FK oyuncusu Tim Björkström sarı kartla ilk yarıyı tamamladılar. 55. dakikada Philip Haglund ile IK Sirius FK tabelayı 2-1 olarak değiştirdi.

57. dakikada IK Sirius FK oyuncusu Robert Ahman-Persson skoru 3-1 olarak değiştirdi.

63. dakikada Philip Haglund skoru 4-1 olarak değiştirdi.

IK Sirius FK oyuncusu Karl Larsson sarı kartla ikinci yarıyı tamamladı.

Maçı IK Sirius FK 4-1 kazandı.

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