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Maç sona erdi: Los Angeles FC: 2 - Salt Lake:3
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Maç sona erdi: Los Angeles FC: 2 - Salt Lake:3

ABD MLS Play In maçında Los Angeles FC ile Salt Lake karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Salt Lake 2-3 kazanmayı başardı

02 Kasım 2018 Cuma, 08:10 | Güncelleme:
ABD MLS Play In Los Angeles FC - Salt Lake maçına sahne oldu.

Salt Lake, 21. dakikada Damir Kreilach ile tabelayı 0-1 olarak değiştirdi. İlk gol 31. dakikada Los Angeles FC adına Danilo Silva ile geldi. Maçın ilk devresi 1-1 bitti. İlk 45 dakikada Salt Lake futbolcuları Aaron Herrera, Jefferson Savarino ile Los Angeles FC futbolcusu Carlos Vela sarı kart gördü. İkinci yarıda ilk golü Los Angeles FC buldu.

58'de Salt Lake oyuncusu Damir Kreilach tabelanın 2-2 olarak değişmesini sağladı.

69. dakikada Jefferson Savarino, Salt Lake adına 3. golü attı.

Salt Lake oyuncuları Corey Baird, Albert Rusnak, Sunny ile Los Angeles FC oyuncuları Latif Blessing, Walker Zimmerman sarı kartla ikinci yarıyı tamamladılar.

Maçı Salt Lake 2-3 kazandı.

İddaa 978 koduyla açtığı bu maçta Salt Lake kazanır bahsine oynayanlara 5.75 oranını kazandırdı.

Los Angeles FC son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi almış oldu. Salt Lake ise 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgilik performansa sahip. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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