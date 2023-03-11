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Maç sonu "üçlü"sü Zaniolo'dan!

Galatasaray'da ilk resmi maçında gol atan Zaniolo, maç sonrası taraftara galibiyet üçlüsü çektirdi

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  • Maç sonu "üçlü"sü Zaniolo'dan!

    Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk resmi maçta gol sevinci yaşadı.
  • Maç sonu "üçlü"sü Zaniolo'dan!

    İtalya'nın Roma takımından 15 milyon avro bedelle kadroya dahil edilen 23 yaşındaki yıldız futbolcu, mücadelenin 46. dakikasında Yunus Akgün'ün yerine oyuna girdi.
  • Maç sonu "üçlü"sü Zaniolo'dan!

    Karşılaşmanın 57. dakikasında fileleri havalandıran Zaniolo, takımını 1-0 öne geçirdi.
  • Maç sonu "üçlü"sü Zaniolo'dan!

    Yıldız oyuncunun golünün ardından stat hoparlöründen deprem sonrası hayatını kaybeden minik Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan'ın adı anons edildi.
  • Maç sonu "üçlü"sü Zaniolo'dan!

    Nicolo Zaniolo, Corendon Alanyaspor ve İstanbulspor ile yapılan hazırlık maçlarında da birer gol atmıştı.
  • Maç sonu "üçlü"sü Zaniolo'dan!

    Galatasaray'da ilk resmi maçında gol atan Zaniolo, maç sonrası taraftara galibiyet üçlüsü çektirdi.
  • Maç sonu "üçlü"sü Zaniolo'dan!

    Karşılaşma sonrasında kale arkasındaki taraftarların önüne giden sarı-kırmızılı ekip, galibiyeti kutladı. 
  • Maç sonu "üçlü"sü Zaniolo'dan!

    Maçtaki tek golün sahibi olan İtalyan yıldız, "Üçlü" olarak tanımlanan tezahüratı yaptırdı.
  • Maç sonu "üçlü"sü Zaniolo'dan!

    Diğer kale arkasındaki kutlamada ise taraftarın isteğiyle tezahüratı kaptan Fernando Muslera başlattı.
  • Maç sonu "üçlü"sü Zaniolo'dan!

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