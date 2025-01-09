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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası MAÇ SONUCU: Ahlatcı Çorum FK: 0 - Konyaspor: 1 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Ahlatcı Çorum FK: 0 - Konyaspor: 1

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ilk haftasında Konyaspor, konuk olduğu Ahlatcı Çorum FK'yi 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 18:32 Güncelleme: 09.01.2025 - 18:32
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        Konyaspor kupada 3 puanı tek golle aldı!
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        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda Ahlatcı Çorum FK'yi 1-0 yendi.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        14. dakikada Tümosan Konyaspor atağında Boateng'in ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Melih İbrahimoğlu'nun yerden vuruşunda kaleci Hasan Hüseyin Akınay'ın ayaklarına çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

        25. dakikada misafir takımın atağında defanstan seken top ceza sahası içindeki Ufuk Akyol'un önünde kaldı. Bu futbolcunun yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlara takıldı.

        27. dakikada Ahlatcı Çorumspor'un atağında Mustafa Emre Yalçınkaya'nın ara pasında ceza sahası içinde Hasan Ege Akdoğan kaleci Deniz Ertaş ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda top kaleci Deniz Ertaş'tan oyun alana geri döndü.

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        61. dakikada Tümosan Konyaspor atağında Melih İbrahimoğlu'nun ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda kaleci Hasan Hüseyin Akınay, son onda topu parmaklarıyla uzaklaştırdı.

        72. dakikada ani gelişen ev sahibi takımın atağında Ozan Sol'un ceza sahası dışından şutunda top, üstten auta gitti.

        80. dakikada Ahlatcı Çorum FK'da Ozan Sol kafasından darbe alarak sakatlandığı için iki takım da 6 oyuncu değiştirme hakkı kazandı. Ozan Sol'un yerine Kerem Kalafat oyuna dahil oldu.

        85. dakikada TÜMOSAN Konyaspor 1-0 öne geçti. Misafir takımın atağında Yusuf Erdoğan'ın pasında altı pas içindeki Kramer düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

        Karşılaşmayı TÜMOSAN Konyaspor 1-0 kazandı.

        Stat: Çorum Şehir Stadyumu

        Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Esat Sancaktar, Mehmet Ali Vardar

        Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre (Dk. 46 Kadir Seven), Ferhat Yazgan (Dk. 46 Atakan Cangöz), Hasan Ege Akdoğan, Tunahan Ergül (Dk. 58 Atakan Akkaynak), Ahmethan Köse (Dk. 46 Verheydt), Mustafa Emre Yalçınkaya, Ozan Sol (Dk. 80 Kerem Kalafat), Amar Catic (Dk. 68 Geraldo), Erkan Kaş, Taha İbrahim Rençber

        TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Karahan Yasir Subaşı, Adil Demirbağ, Muhammet Tunahan Taşçı (Dk. 78 Pedrinho), Ufuk Akyol (Dk. 67 Yusuf Erdoğan), Boranijasevic, Boateng, Keyta (Dk. 67 Lauka Prip), Adem Eren Kabak (Dk. 86 Jevtovic), Melih İbrahimoğlu (Dk. 85 Oğulcan Ülgün), Melih Bostan (Dk.67 Kramer)

        Gol: Dk. 85 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor)

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