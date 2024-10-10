MAÇ SONUCU: Anadolu Efes: 78 - Fenerbahçe Beko: 83
THY EuroLeague'in ikinci haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleden 83-78 galip ayrıldı.
THY EuroLeague'in ikinci haftası Türk derbisine sahne oldu. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Basketbol Gelişim Merkezi'nde kozlarını paylaştı.
İlk yarıyı 37-46 önde kapatan Fenerbahçe, mücadeleden 83-78 galip ayrıldı.
ORTAM GERİLDİ!
3. periyotun sonlarına doğru Tarık Biberovic ile Elijah Bryant arasında yaşanan gerilim sonrası iki oyuncu da ihraç edildi.
PERİYOT SONUÇLARI:
1. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 21-27 Fenerbahçe Beko
2. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes (37)16-19(46) Fenerbahçe Beko
3. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes (51)14-14(60) Fenerbahçe Beko
4. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes (78)27-23(83) Fenerbahçe Beko