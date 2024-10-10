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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague MAÇ SONUCU: Anadolu Efes: 78 - Fenerbahçe Beko: 83 - Basketbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Anadolu Efes: 78 - Fenerbahçe Beko: 83

        THY EuroLeague'in ikinci haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleden 83-78 galip ayrıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 22:36 Güncelleme: 10.10.2024 - 22:42
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        Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe!
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        THY EuroLeague'in ikinci haftası Türk derbisine sahne oldu. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Basketbol Gelişim Merkezi'nde kozlarını paylaştı.

        İlk yarıyı 37-46 önde kapatan Fenerbahçe, mücadeleden 83-78 galip ayrıldı.

        ORTAM GERİLDİ!

        3. periyotun sonlarına doğru Tarık Biberovic ile Elijah Bryant arasında yaşanan gerilim sonrası iki oyuncu da ihraç edildi.

        PERİYOT SONUÇLARI:

        1. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 21-27 Fenerbahçe Beko

        2. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes (37)16-19(46) Fenerbahçe Beko

        3. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes (51)14-14(60) Fenerbahçe Beko

        4. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes (78)27-23(83) Fenerbahçe Beko

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