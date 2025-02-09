MAÇ SONUCU: Aras Kargo: 3 - Bahçelievler Belediyespor: 0
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Aras Kargo ile Bahçelievler Belediyespor karşı karşıya geldi. Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Aras Kargo 3-0 kazandı.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Aras Kargo, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Bahçelievler Hasan Doğan Spor Kompleksi
Hakemler: Ebru Kaya, Yusuf Kaynar
Bahçelievler Belediyespor: Almadovar, Özgenur Çetiner, Buse Ünal, Czyrnianska, Ceren Domaç, Baird (Semanur Doluca, Merve İzbilir, Merve Tanyel, Simay Gazi, Inneh)
Aras Kargo: Mısra Aşçı, Perez, Merve Atlıer, Klimets, Ana Olaya, Selin Uygur (Simay Kurt, Sude Tasbas, Tuana Köse)
Setler: 15-25, 14-25, 21-25
Süre: 80 dakika (23, 26, 31)