Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol MAÇ SONUCU: ÇBK Mersin: 74 - Basket Landes: 67 - Basketbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: ÇBK Mersin: 74 - Basket Landes: 67

        FIBA Avrupa Ligi 2. tur E Grubu altıncı ve son maçında ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, sahasında Fransa ekibi Basket Landes'i 74-67 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 21:11 Güncelleme: 28.01.2025 - 21:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÇBK Mersin sahasında kazandı!
        ABONE OL

        ÇİMSA ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi 2. tur E Grubu altıncı ve son maçında Fransa temsilcisi Basket Landes'i 74-67 yendi.

        Grubu lider bitirmeyi daha önce garantileyen ÇİMSA ÇBK Mersin, organizasyonda yarı final play-in oynayacak.

        Salon: Servet Tazegül

        Hakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan), Yasmina Alcaraz (İspanya), Veronika Vavrova (Çekya)

        ÇİMSA ÇBK Mersin: Asena Yalçın 3, Fauthoux 13, Carleton 23, Araujo 1, Rupert 12, Anderson 2, Şevval Akalan 5, Derin Yaya, Sinem Ataş, Pelin Derya Bilgiç 15

        Basket Landes: Pardon, Djekoundade 6, Djaldi-Tabdi 7, Geiselsoder 12, Slocum 16, Macquet 2, Ewodo 5, Bussiere 3, Lacan 5, Treffers 11

        1. Periyot: 16-29

        Devre: 40-48

        3. Periyot: 56-53

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'de ön seçim bilmecesi?
        CHP'de ön seçim bilmecesi?
        Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 'Harcama limiti' denetimi
        Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 'Harcama limiti' denetimi
        Pehlivan, Asker ve Selek gözaltında
        Pehlivan, Asker ve Selek gözaltında
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Otelin müdürü: Yetkim yok, resepsiyon personeliyim!
        Otelin müdürü: Yetkim yok, resepsiyon personeliyim!
        28 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        28 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        9 kez ehliyetine el konulan sürücü, yine alkollü araç kullandı; 2 ölü
        9 kez ehliyetine el konulan sürücü, yine alkollü araç kullandı; 2 ölü
        Anderson Talisca, 1.5 yıllığına Fenerbahçe'de!
        Anderson Talisca, 1.5 yıllığına Fenerbahçe'de!
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
        İsrail: Suriye'deki tampon bölgeden çıkmayacağız
        İsrail: Suriye'deki tampon bölgeden çıkmayacağız
        Kâbus otelinin genel müdürünün ifadesi ortaya çıktı!
        Kâbus otelinin genel müdürünün ifadesi ortaya çıktı!
        Ziyech Dubai yolcusu!
        Ziyech Dubai yolcusu!
        Yapay zeka balonuna Çin iğnesi
        Yapay zeka balonuna Çin iğnesi
        Cengiz Ünder transferi iptal oldu!
        Cengiz Ünder transferi iptal oldu!
        İfadeleri ortaya çıktı
        İfadeleri ortaya çıktı
        Hâkimlikteki sorgusuna ulaşıldı
        Hâkimlikteki sorgusuna ulaşıldı
        Mourinho'dan çok doğru tespitler
        Mourinho'dan çok doğru tespitler
        Deepseek en fazla onlara kaybettirdi! 1 günde 22 milyar doları eridi
        Deepseek en fazla onlara kaybettirdi! 1 günde 22 milyar doları eridi
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar