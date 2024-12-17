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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası MAÇ SONUCU: Eyüpspor: 4 - Etimesgut Belediyespor: 1 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Eyüpspor: 4 - Etimesgut Belediyespor: 1

        Türkiye Kupası 5. turunda Eyüpspor, konuk ettiği Etimesgut Belediyespor'u 4-1 mağlup etti ve adını grup aşamasına yazdırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 15:00 Güncelleme: 17.12.2024 - 15:00
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        Eyüpspor kupada farklı turladı!
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        Türkiye Kupası 5’inci Turu’nda sahasında Etimesgut Belediyespor’u 4-1 mağlup eden Eyüpspor, adını grup aşamasına yazdırdı.

        Türkiye Kupası 5’inci Tur maçında Eyüpspor’un konuğu Etimesgut Belediyespor oldu.

        Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda saat 13.00’te başlayan karşılaşmada Ömer Tolga Güldibi düdük çaldı. Güldibi’nin yardımcılıklarını Abdullah Uğur Sarı ve Onur Gülter üstlendi.

        Karşılaşmada rakibine oldukça fazla üstünlük kuran eflatun-sarılılar, 27’nci dakikada Emre Mor ile öne geçti. 34’üncü dakikada sahneye çıkan Bruno, farkı 2’ye çıkarttı. Konuk ekipte Nihat Koç, 44’üncü dakikada skoru 2-1’e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren Eyüpspor, 51 ve 73’üncü dakikada Bruno’nun penaltı golleriyle farkı 3’e çıkarttı: 4-1. Konuk ekipte Nihat Koç, 71’inci dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Karşılaşmada başka gol olmadı ve Eyüpspor sahasında Etimesgut Belediyespor’u 4-1 mağlup ederek, Türkiye Kupası’nda gruplara kaldı.

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