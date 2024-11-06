Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Medicana: 3 - Grot Budowlani: 0 - Voleybol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Medicana: 3 - Grot Budowlani: 0

        CEV Şampiyonlar Ligi 4. tur D Grubu'nda Fenerbahçe Medicana, evinde konuk ettiği Polonya ekibi Grot Budowlani'yi 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 22:01 Güncelleme: 06.11.2024 - 22:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe set vermeden galip!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 4. tur D Grubu'ndaki ilk maçında Polonya temsilcisi Grot Budowlani'yi 3-0 yendi.

        Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

        Hakemler: Michail Koutsoulas (Yunanistan), Dejan Rogie (Sırbistan)

        Fenerbahçe Medicana: Cristina, Aslı Kalaç, Stysiak, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca (Gizem Örge, Vuchkova, Özlem Güven, Arelya Karasoy, Atanasijevic, Safronova, Dicle Nur Babat)

        Grot Budowlani: Grabka, Druzkowska, Lysiak, Enweonwu, Blagojevic, Planinsec (Lysiak, Wilinska, Sobiczewska, Rozynska, Damaske)

        Setler: 25-19, 25-20, 25-14

        Süre: 68 dakika (22, 24, 22)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kamala Harris seçimden sonra ilk kez konuşacak
        Kamala Harris seçimden sonra ilk kez konuşacak
        Trump delege sayısını 292'ye çıkardı
        Trump delege sayısını 292'ye çıkardı
        ABD borsalarında Trump coşkusu
        ABD borsalarında Trump coşkusu
        "Herkes yerine geçince!"
        "Herkes yerine geçince!"
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        F.Bahçe ve G.Saray'dan tarihi anlaşma!
        F.Bahçe ve G.Saray'dan tarihi anlaşma!
        6 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        6 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Kartal, Avrupa'da 2 golle uçtu!
        Kartal, Avrupa'da 2 golle uçtu!
        Trump, borsayı nasıl etkileyecek?
        Trump, borsayı nasıl etkileyecek?
        Trump ikinci kez kadın rakibini yendi
        Trump ikinci kez kadın rakibini yendi
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        "Tek büyük hedef San Mames'te final!"
        "Tek büyük hedef San Mames'te final!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        Trafik sigortasında yüzde 5 sorunu
        Trafik sigortasında yüzde 5 sorunu
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        Acemoğlu: Trump 2.0 büyük belirsizlik
        Acemoğlu: Trump 2.0 büyük belirsizlik