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        Haberler Spor Voleybol MAÇ SONUCU: Halkbank: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 0 - Voleybol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Halkbank: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 0

        SMS Grup Efeler Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, konuk olduğu Halkbank'a 3-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 21:07 Güncelleme: 25.01.2025 - 21:07
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        Halkbank, Galatasaray'a set vermedi!
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        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 18. haftasında Halkbank, ağırladığı Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

        Salon: TVF Ziraat Bankkart

        Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erkan Sarı

        Halkbank: Sercan Yüksel Bıdak, Berk Dilmenler, Leal, Mert Matic, Maa, Kooy (Volkan Döne, Sotola, İzzet Ünver)

        Galatasaray HDI Sigorta: Atanasov, Doğukan Ulu, Arslan Ekşi, Kovar, Oğuzhan Karasu, Patry (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Zaytsev, Ahmet Tümer)

        Setler: 25-21, 25-22, 25-21

        Süre: 82 dakika

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