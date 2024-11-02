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        Haberler Spor Futbol İngiltere Ferdi attı, Liverpool bırakmadı! City, liderliği bıraktı - Futbol Haberleri

        Ferdi attı, Liverpool bırakmadı! City, liderliği bıraktı

        İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Liverpool, evinde Brighton'ı 2-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'deki ilk golünü Liverpool'a karşı attı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 20:28 Güncelleme: 02.11.2024 - 20:29
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        Ferdi attı, Liverpool bırakmadı!
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        Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun gol attığı maçta Liverpool, sahasında Brighton'ı geriden gelerek 2-1 yendi.

        Premier Lig'in 10. haftasında zirve mücadelesi veren Liverpool, Anfield Road Stadı'nda milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton'ı konuk etti.

        Ferdi Kadıoğlu, ilk 11'de başladığı müsabakanın 14. dakikasında gol perdesini açarak takımını 1-0 öne geçirdi. Milli futbolcu, Premier Lig'deki ilk gol sevincini yaşadı.

        İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Liverpool, 69. dakikada Cody Gakpo, 72. dakikada ise Muhammed Salah'ın golleriyle maçı 2-1 kazandı. Bu sonuçla puanını 25'e çıkaran Liverpool, liderlik koltuğuna oturdu. Brighton ise 16 puanda kaldı.

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        MANCHESTER CITY, LİDERLİĞİ KAPTIRDI

        Premier Lig'de haftaya zirvede giren Manchester City, koltuğunu koruyamadı.

        Pep Guardiola'nın öğrencileri, 10. haftada Bournemouth'a konuk oldu. Müsabakada ev sahibi ekip 9. dakikada Antoine Semenyo, 64. dakikada ise Evanilson'un golleriyle 2-0 öne geçti. Geri dönmeye çalışan Manchester City, Josko Gvardiol'un ayağından 82. dakikada farkı 1'e indirse de kalan bölümde beraberlik golünü bulamadı. Maç, Bournemouth'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

        Bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşayan Manchester City, 23 puanda kaldı ve zirvedeki yerini kaybetti. Bournemouth ise puanını 15'e yükseltti.

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