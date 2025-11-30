MAÇ SONUCU: Sivasspor: 1 - Boluspor: 0
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sivasspor, evinde Boluspor'u 1-0 yendi
Trendyol 1.Lig'in 15. hafta maçında Sivasspor ile Boluspor karşı karşıya geldi.
BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Sivasspor, 1-0'lık skorla kazandı.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 45+2. dakikada penaltıdan Yusuf Cihat Çelik kaydetti.
Mücadelenin 42. dakikasında Boluspor forması giyen Türker Dırdıroğu, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından Sivasspor, puanını 20'ye yükseltti. Boluspor da 20 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in gelecek haftasında Sivasspor, İstanbulspor deplasmanına gidecek. Boluspor, Erzurumspor'u ağırlayacak.