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        Haberler Spor Voleybol MAÇ SONUCU: Volley Mulhouse Alsace: 2 - Kuzeyboru: 3 - Voleybol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Volley Mulhouse Alsace: 2 - Kuzeyboru: 3

        CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda Fransa ekibi Volley Mulhouse Alsace'yi 3-2 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 23:55 Güncelleme: 10.12.2024 - 23:55
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        Kuzeyboru, CEV'de karar setinde kazandı!
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        Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında konuk olduğu Fransa'nın Volley Mulhouse Alsace ekibini 3-2 yendi.

        Rakibini ilk maçta 3-1 mağlup eden Kuzeyboru, CEV Kupası'nda play-off turuna yükseldi.

        Mulhouse şehrinde oynanan karşılaşmanın ilk iki setini 25-22 ve 25-22'lik skorla kaybeden Kuzeyboru, sonraki üç seti 25-20, 25-22 ve 15-13 alarak maçı 3-2 kazandı.

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