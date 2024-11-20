MAÇ SONUCU: Wolfsburg: 5 - Galatasaray Petrol Ofisi: 0

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Almanya'nın Wolfsburg ekibine deplasmanda 5-0 mağlup oldu.

3. dakikada Wolfsburg öne geçti. Popp'un pasında ceza sahası önü sol çaprazında topla buluşan Linder'in şutunda savunmadan seken top Popp'un önünde kaldı. Bu futbolcu, bekletmeden vuruşunda takımını öne geçirdi: 1-0.

15. dakikada Wolfsburg farkı 2'ye çıkardı. Sağdan kazanılan korner atışında Wilms, uzak direğe ortaladı. Bu noktada yükselen Popp, kafa vuruşuyla hem kendisinin hem de takımının 2. golünü kaydetti: 2-0.

31. dakikada Alman ekibi bir gol daha buldu. Wilms'in pasında sağdan savunmanın arkasına sarkan Kielland, penaltı noktası üzerindeki Popp'a ortaladı. Bu futbolcu, müsait pozisyondaki Minge'yi gördü. Minge, ceza yayı üzerinden düzgün ve sert bir şutla farkı 3'e çıkardı: 3-0.