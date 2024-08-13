Bugünkü maçlar listesi araştırılıyor. Süper Lig, TFF 1. ve 2. Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve yabancı lig maçları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Bugün Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi 3. Eleme turu rövanş maçları oynanacak. Günün maç programını haberimizde derledik. Peki, Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 13 Ağustos 2024 Salı maç takvimi…