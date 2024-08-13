Bugünkü maçlar 13 Ağustos 2024: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi…
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları bugün oynanıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında bugün yapılacak müsabakalarla play-off turuna kalacak 10 takım belli olacak. Şampiyonlar Ligi yanı sıra UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçları da bugün oynanacak. 13 Ağustos 2024 maç takvimi ile bugünkü maçlar futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 13 Ağustos 2024 Salı bugünkü maçlar listesi…
Bugünkü maçlar listesi araştırılıyor. Süper Lig, TFF 1. ve 2. Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve yabancı lig maçları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Bugün Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi 3. Eleme turu rövanş maçları oynanacak. Günün maç programını haberimizde derledik. Peki, Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 13 Ağustos 2024 Salı maç takvimi…
13 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
İşte 13 Ağustos Salı günü oynanacak karşılaşmalar...
UEFA ŞAMPIYONLAR LİGİ - 3. ELEME TURU
20:00 Twente - Salzburg
20:00 APOEL Nicosia - Slovan Bratislava
20:00 Fenerbahçe - Lille (EXXEN)
20:00 Bodo/Glimt - Jagiellonia Bialystok
20:30 PAOK - Malmö FF
21:00 Ferencvaros - Midtjylland
21:00 Ludogorets Razgrad - Karabağ
21:30 Union Saint-Gilloise - Slavia Prag
21:30 FCSB - Sparta Prag
21:45 Rangers - Dynamo Kiev
UEFA AVRUPA LİGİ - 3. ELEME TURU
20:30 The New Saints - Petrocub
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ - 3. ELEME TURU
19:30 Paide Linnameeskond - Hacken
21:45 Mornar Bar - Paksi SE
SUUDİ ARABISTAN - SÜPER KUPA YARI FİNAL
19:15 Al Hilal Riyadh - Al Ahli Jeddah (S SPORT PLUS)