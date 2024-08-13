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        Haberler Bilgi Spor MAÇ TAKVİMİ 13 AĞUSTOS 2024: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi…

        Bugünkü maçlar 13 Ağustos 2024: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi…

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları bugün oynanıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında bugün yapılacak müsabakalarla play-off turuna kalacak 10 takım belli olacak. Şampiyonlar Ligi yanı sıra UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçları da bugün oynanacak. 13 Ağustos 2024 maç takvimi ile bugünkü maçlar futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 13 Ağustos 2024 Salı bugünkü maçlar listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 09:22 Güncelleme: 13.08.2024 - 09:24
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        Bugünkü maçlar listesi araştırılıyor. Süper Lig, TFF 1. ve 2. Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve yabancı lig maçları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Bugün Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi 3. Eleme turu rövanş maçları oynanacak. Günün maç programını haberimizde derledik. Peki, Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 13 Ağustos 2024 Salı maç takvimi…

        2

        13 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

        İşte 13 Ağustos Salı günü oynanacak karşılaşmalar...

        UEFA ŞAMPIYONLAR LİGİ - 3. ELEME TURU

        20:00 Twente - Salzburg

        20:00 APOEL Nicosia - Slovan Bratislava

        20:00 Fenerbahçe - Lille (EXXEN)

        20:00 Bodo/Glimt - Jagiellonia Bialystok

        3

        20:30 PAOK - Malmö FF

        21:00 Ferencvaros - Midtjylland

        21:00 Ludogorets Razgrad - Karabağ

        21:30 Union Saint-Gilloise - Slavia Prag

        21:30 FCSB - Sparta Prag

        21:45 Rangers - Dynamo Kiev

        4

        UEFA AVRUPA LİGİ - 3. ELEME TURU

        20:30 The New Saints - Petrocub

        5

        UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ - 3. ELEME TURU

        19:30 Paide Linnameeskond - Hacken

        21:45 Mornar Bar - Paksi SE

        6

        SUUDİ ARABISTAN - SÜPER KUPA YARI FİNAL

        19:15 Al Hilal Riyadh - Al Ahli Jeddah (S SPORT PLUS)

        7
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