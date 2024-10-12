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        Haberler Spor Futbol Macaristan: 1 - Hollanda: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Macaristan: 1 - Hollanda: 1 | MAÇ SONUCU

        UEFA Uluslar A Ligi 3. gruptaki 3. maçında Hollanda, deplasmanda Macaristan'la 1-1 berabere kaldı. 79. dakikada Virgil van Dijk'in ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan ve 83. dakikada Denzel Dumfries'in golüyle yenilmekten kurtulan Hollanda, puanını 5'e yükseltti. Macaristan ise puanını 2'ye çıkardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2024 - 01:03 Güncelleme: 12.10.2024 - 01:03
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        10 kişilik Hollanda, 1 puana razı oldu!
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        UEFA Uluslar A Ligi 3. gruptaki 3. haftada Macaristan ile Hollanda karşı karşıya geldi. Puskas Arena'da oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.

        Macaristan, 32. dakikada Roland Sallai ile öne geçti. Hollanda, 83'te Denzel Dumfries ile beraberliği kurtardı.

        Hollanda'da Virgil van Dijk, 79'da kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

        Macaristan'da golü atan Sallai, 65. dakikada oyundan çıktı.

        Bu sonuçla birlikte Macaristan 2, Hollanda 5 puana yükseldi.

        Macaristan, bir sonraki maçta Bosna Hersek deplasmanına gidecek. Hollanda, Almanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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