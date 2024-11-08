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        Haberler Dünya Macaristan: Avrupa, Ukrayna'yı tek başına finanse edemez | Dış Haberler

        Macaristan: Avrupa, Ukrayna'yı tek başına finanse edemez

        Macaristan Başbakanı Orban, ABD Başkanlık Seçimleri'ni Donald Trump'ın kazanmasının ardından yeni dönemde ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı 'teşvik etmeyeceğini' ve Avrupa'nın Ukrayna'yı tek başına finanse edemeyeceğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 10:26 Güncelleme: 08.11.2024 - 10:26
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        Macaristan'dan Ukrayna'ya kötü haber
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        Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Budapeşte'de düzenlenen AB liderleri gayrı resmi zirvesi öncesinde devlet radyosuna yaptığı açıklamada, Donald Trump başkanlığındaki ABD'nin Ukrayna'daki savaşı 'bırakacağını' ve Avrupa'nın bu savaşı tek başına finanse edemeyeceğini söyledi.

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        Orban, "Amerikalılar bu savaşı bırakacak, her şeyden önce savaşı teşvik etmeyecekler. Avrupa bu savaşı tek başına finanse edemez. Bazıları hala bu kayıp savaşa muazzam miktarlarda para göndermeye devam etmek istiyor ama sessiz kalanların ve yeni duruma uyum sağlamamız gerektiğini ihtiyatlı bir şekilde dile getirenlerin sayısı artıyor." ifadelerini kullandı.

        2022'den beri süren Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Avrupa ve Biden yönetiminden farklı bir politika izleyen AB ve NATO üyesi Macaristan, Rusya ile diyalog kurulmasını ve savaşın mümkün olan en hızlı şekilde bitmesini savunuyor.

        Donald Trump'ın ilk Başkanlık dönemi olan 2016-2020 yılları arasında da iyi ilişkiler kurduğu liderlerden olan Macar Başbakan Orban, AB yönetimi içinde birçok kez tartışma konusu olmuştu.

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