Macaristan'da 16 yaş ve üzerindekilere aşılama başlıyor 0:00 / 0:00

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Macaristan Sağlık Hizmetleri Müdürü Cecilia Müller, düzenlediği basın toplantısında, 16 ila 18 yaşındakilerin 10 Mayıs'tan sonra aşılanmaya başlanacağını söyledi.

BioNTech ve Pfizer şirketleri, geliştirdikleri Kovid-19 aşısının 12 ila 15 yaşındakilere de uygulanabilmesi için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) başvuru yaptığını da hatırlatan Müller, EMA'nın izni sonrası Macaristan'da da söz konusu yaş grubunun aşılanacağını kaydetti.

ÇİN VE RUSYA İLE AŞI ANLAŞMASI YAPAN İLK AB ÜLKESİ

Rusya ve Çin ile aşı anlaşması yapan ilk AB ülkesi olan Macaristan, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V ve Sinopharm aşılarının kullanımına onay vermişti.

Macaristan, Çin'den 5 milyon, Rusya'dan da 2 milyon doz Kovid-19 aşısı satın alma konusunda anlaşmıştı.

Başbakan Orban'a Çin'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği Sinopharm aşısı uygulanmıştı.

Macaristan Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 1219 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 784 bin 111'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 106 artışla 27 bin 908'e çıktı.