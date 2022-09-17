Macaristan 'tavan fiyat' uygulamasını uzatıyor 0:00 / 0:00

AA

Macaristan'da hükûmet, tüketicileri artan fiyatlardan korumak için akaryakıt ve temel gıda ürünlerine yönelik tavan fiyat uygulamasının süresini yıl sonuna kadar uzattı.

Devlet Bakanı Gergely Gulyas, düzenlediği haftalık basın toplantısında, 15 Kasım 2021'de yürürlüğe giren akaryakıt ve temel gıda maddelerine tavan fiyat uygulamasının 31 Aralık'a kadar uzatıldığını söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesi ya da Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yaptırımları sonlandırması durumunda doğal gaz ve petrol fiyatının yarıya düşeceğini öne süren Gulyas, "Savaş ve savaş nedeniyle uygulanan yaptırımlar enerji fiyatlarında, enflasyonda, özellikle de gıda fiyatlarında aşırı bir artışa neden oldu." diye konuştu.

Artan benzin ve dizel fiyatları nedeniyle hükûmetin geçen sonbaharda bazı önlemler aldığını kaydeden Gulyas, olağanüstü durumun sürmesi nedeniyle temel gıda ürünlerine ve akaryakıta uygulanan tavan fiyat uygulamasının devam edeceğini aktardı.

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